Оккупанты за сутки нанесли более пятидесяти ударов по Сумской области

Россияне в очередной раз нанесли удар по приграничным территориям в Сумской области, в результате чего было зафиксировано более пятидесяти прилетов на территории региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого в Telegram.

Глава Сумской ОВА сказал, что в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Он добавил, что российские войска для обстрелов использовали минометное оружие:

"В течение дня россияне нанесли 55 ударов по Хотинской и Шалыгинской общинам",- заявил Живицкий.

Сегодня, 8 декабря, российские войска в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области.

Напомним, российские войска 6 декабря нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму, в результате чего 17 животных погибли от осколочных ранений.

Перед этим, в среду, 30 ноября, российские военные обстреляли Сумскую область, в результате атаки оккупантов погиб подросток и был поврежден детский сад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.