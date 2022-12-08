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Оккупанты за сутки нанесли более пятидесяти ударов по Сумской области

Фото: Сумскую область обстреляли из минометов (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

Россияне в очередной раз нанесли удар по приграничным территориям в Сумской области, в результате чего было зафиксировано более пятидесяти прилетов на территории региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого в Telegram.

Сегодня, 8 декабря, российские войска в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области.

"В течение дня россияне нанесли 55 ударов по Хотинской и Шалыгинской общинам",- заявил Живицкий.

Он добавил, что российские войска для обстрелов использовали минометное оружие:

  • в Шалыгинской общине россияне открывали огонь по двум приграничным селам. В результате чего 25 мин (120 мм и 82 мм калибра) разорвались на территории области;
  • в Хотинской общине было 15 прилетов.

Глава Сумской ОВА сказал, что в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, российские войска 6 декабря нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму, в результате чего 17 животных погибли от осколочных ранений.

Перед этим, в среду, 30 ноября, российские военные обстреляли Сумскую область, в результате атаки оккупантов погиб подросток и был поврежден детский сад.

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Сумская областьВойна России против Украины