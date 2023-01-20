UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти за добу 90 разів атакували Херсон та область: є руйнування та загиблий

Фото: окупанти за добу 90 разів атакували Херсон та область (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 90 обстріляли Херсон і область. Окупанти пошкодили житлові будинки та вбили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Для атак російські окупанти застосували артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки та безпілотники.

Лише Херсон російська армія обстріляла 19 разів, атакувавши житлові квартали. Ворожі снаряди потрапили до житлових будинків.

Минулої доби через російську агресію загинула одна людина, ще три мешканці області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню центром Херсона. Під ворожий вогонь потрапив житловий квартал.

Також ми писали, що на Херсонщині двоє людей підірвалися на мінах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні