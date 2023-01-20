Оккупанты за сутки 90 раз атаковали Херсон и область: есть разрушения и погибший

Российские войска за минувшие сутки 90 обстреляли Херсон и область. Оккупанты повредили жилые дома и убили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще три жителя области получили ранения разной степени тяжести.

Только Херсон российская армия обстреляла 19 раз, атаковав жилые кварталы. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

Для атак российские оккупанты применили артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

Напомним, вчера сообщалось, что российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по центру Херсона. Под вражеский огонь попал жилой квартал.

Также мы писали, что в Херсонской области два человека подорвались на минах.

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