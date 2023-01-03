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Окупанти за добу 79 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранені

Фото: окупанти за добу 79 разів обстріляли Херсонську область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти минулої доби 79 разів ударили по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Для атак ворог застосував артилерію, реактивну систему залпового вогню, міномети та танки.

"Херсон армія РФ атакувала 32 рази. Ворожі снаряди потрапили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки", - розповів він.

За словами Янушевича, за добу через російські обстріли загинули двоє людей, ще 9 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора вранці ворожі війська обстріляли центр Берислава. За попередніми даними, вогонь вівся із танка з лівого берега Херсонської області.

Також повідомлялося, що населення Херсона з початку повномасштабної війни скоротилося більш ніж уп'ятеро.

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ХерсонокупантиВійна в Україні