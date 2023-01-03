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Оккупанты за сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

Фото: оккупанты за сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты за прошедшие сутки 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Для атак враг применил артиллерию, реактивную систему залпового огня, минометы и танки.

"Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома", - рассказал он.

По словам Янушевича, за сутки из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 9 жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вчера утром вражеские войска обстреляли центр Берислава. По предварительным данным, огонь велся из танка с левого берега Херсонской области.

Также сообщалось, что население Херсона с начала полномасштабной войны сократилось более чем в пять раз.

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