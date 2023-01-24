Окупанти за добу 29 разів атакували Херсонську область: є загиблий

Російські війська минулої доби знову обстріляли територію Херсонської області. Під атаки потрапили мирні населені пункти, внаслідок чого загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Загалом ворог 29 разів атакував Херсонську область, застосувавши артилерію, РСЗВ та міномети.
Під ворожі обстріли потрапили населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Внаслідок чого загинула одна людина.
Нагадаємо, 23 січня окупанти обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали у двір, є жертва.
Також повідомлялося, що російські війська на захопленій частині Херсонської області перетворюють лікарні на військові шпиталі.
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