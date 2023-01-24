UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти за добу 29 разів атакували Херсонську область: є загиблий

Фото: окупанти за добу 29 разів атакували Херсонську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби знову обстріляли територію Херсонської області. Під атаки потрапили мирні населені пункти, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Загалом ворог 29 разів атакував Херсонську область, застосувавши артилерію, РСЗВ та міномети.

Під ворожі обстріли потрапили населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Внаслідок чого загинула одна людина.

Нагадаємо, 23 січня окупанти обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали у двір, є жертва.

Також повідомлялося, що російські війська на захопленій частині Херсонської області перетворюють лікарні на військові шпиталі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні