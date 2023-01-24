RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты за сутки 29 раз атаковали Херсонскую область: есть погибший

Фото: оккупанты за сутки 29 раз атаковали Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки вновь обстреляли территорию Херсонской области. Под атаки попали мирные населенные пункты, вследствие чего погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Всего враг 29 раз атаковал Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы.

Под вражеские обстрелы попали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Вследствие чего погиб один человек.

Напомним, 23 января оккупанты обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор, есть жертва.

Также сообщалось, что российские войска на захваченной части Херсонской области превращают больницы в военные госпитали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине