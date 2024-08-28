Окупанти дезертують після завершення контракту зі ЗС РФ, щоб піти з війська, - ЦНС

Інформаційний ресурс дізнався від населення тимчасово окупованих територій України, що для того, аби покинути армію РФ, російські військові вимушені дезертирувати.

"Більшість дезертирів, це ті, кого не відпустили по завершенню (контракту - ред.) й навпаки планували відправити в м'ясний штурм", - йдеться у повідомленні.

Наразі росіяни збільшили кількість загонів, які шукають дезертирів. Крім того, на українських територіях, які в окупації, ворог збільшив кількість блокпостів.

"Після затримання, втікачів зазвичай кидають знову на передову по "законах воєнного часу"", - додали в ЦНС.

В кінці публікації в Центрі національного спротиву закликали людей передавати місце баз окупантів, аби "завершити контракт росіян достроково"