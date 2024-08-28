Оккупанты дезертируют после завершения контракта с ВС РФ, чтобы уйти из войска, - ЦНС

Информационный ресурс узнал от населения временно оккупированных территорий Украины, что для того, чтобы покинуть армию РФ, российские военные вынуждены дезертировать.

"Большинство дезертиров, это те, кого не отпустили по завершению (контракта - ред.) и наоборот планировали отправить в мясной штурм", - говорится в сообщении.

Сейчас россияне увеличили количество отрядов, которые ищут дезертиров. Кроме того, на украинских территориях, которые в оккупации, враг увеличил количество блокпостов.

"После задержания, беглецов обычно бросают снова на передовую по "законам военного времени"", - добавили в ЦНС.

В конце публикации в Центре национального сопротивления призвали людей передавать место баз окупантов, чтобы "завершить контракт россиян досрочно"