UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти-дезертири стали частіше грабувати жителів Херсонської області, - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевих з боку представників окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські солдати викрадають автомобілі та гроші під приводом "боротьби з підпіллям". Людей звинувачують у начебто "нелояльності" та допомозі Силам оборони України, після чого грабують їх помешкання.

"Причиною тому, окрім "загадковості російської душі", є низька дисципліна у Збройних силах Російської Федерації, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилася в Кремль, адже в регіоні панують "антиросійські настрої".

Злочини росіян на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти заселяють своїх людей у квартири та будинки, які забирають у місцевих.

Також у Токмаку росіяни "конфіскують" житло місцевих жителів без "документів" на право власності.

На окупованій частині Запорізької області війська РФ переобладнують житлові будинки під госпіталі. Це відбувається через брак місць у медустановах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні