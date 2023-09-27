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Оккупанты-дезертиры стали чаще грабить жителей Херсонской области, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Херсонской области увеличилось количество случаев ограбления местных со стороны представителей оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российские солдаты похищают автомобили и деньги под предлогом "борьбы с подпольем". Людей обвиняют в якобы "нелояльности" и помощи Силам обороны Украины, после чего грабят их дома.

"Причиной тому, кроме "загадочности русской души", является низкая дисциплина в Вооруженных силах Российской Федерации, из-за чего в армии врага также процветает пьянство и случаи дезертирства", - говорится в сообщении.

Также в результате нынешней ситуации оккупационная администрация даже пожаловалась в Кремль, ведь в регионе царят "антироссийские настроения".

Преступления россиян на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты заселяют своих людей в квартиры и дома, которые забирают у местных.

Также в Токмаке россияне "конфискуют" жилье местных жителей без "документов" на право собственности.

На оккупированной части Запорожской области войска РФ переоснащают жилые дома под госпитали. Это происходит из-за нехватки мест в медучреждениях.

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