Окупанти-дезертири стали частіше грабувати жителів Херсонської області, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевих з боку представників окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що російські солдати викрадають автомобілі та гроші під приводом "боротьби з підпіллям". Людей звинувачують у начебто "нелояльності" та допомозі Силам оборони України, після чого грабують їх помешкання.
"Причиною тому, окрім "загадковості російської душі", є низька дисципліна у Збройних силах Російської Федерації, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилася в Кремль, адже в регіоні панують "антиросійські настрої".
Злочини росіян на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти заселяють своїх людей у квартири та будинки, які забирають у місцевих.
Також у Токмаку росіяни "конфіскують" житло місцевих жителів без "документів" на право власності.
На окупованій частині Запорізької області війська РФ переобладнують житлові будинки під госпіталі. Це відбувається через брак місць у медустановах.
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