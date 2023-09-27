ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти-дезертири стали частіше грабувати жителів Херсонської області, - ЦНС

Херсонська область, Середа 27 вересня 2023 15:22
UA EN RU
Окупанти-дезертири стали частіше грабувати жителів Херсонської області, - ЦНС Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевих з боку представників окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські солдати викрадають автомобілі та гроші під приводом "боротьби з підпіллям". Людей звинувачують у начебто "нелояльності" та допомозі Силам оборони України, після чого грабують їх помешкання.

"Причиною тому, окрім "загадковості російської душі", є низька дисципліна у Збройних силах Російської Федерації, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилася в Кремль, адже в регіоні панують "антиросійські настрої".

Злочини росіян на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти заселяють своїх людей у квартири та будинки, які забирають у місцевих.

Також у Токмаку росіяни "конфіскують" житло місцевих жителів без "документів" на право власності.

На окупованій частині Запорізької області війська РФ переобладнують житлові будинки під госпіталі. Це відбувається через брак місць у медустановах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом
Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни