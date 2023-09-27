Окупанти-дезертири стали частіше грабувати жителів Херсонської області, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевих з боку представників окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що російські солдати викрадають автомобілі та гроші під приводом "боротьби з підпіллям". Людей звинувачують у начебто "нелояльності" та допомозі Силам оборони України, після чого грабують їх помешкання.

"Причиною тому, окрім "загадковості російської душі", є низька дисципліна у Збройних силах Російської Федерації, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилася в Кремль, адже в регіоні панують "антиросійські настрої".

Злочини росіян на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти заселяють своїх людей у квартири та будинки, які забирають у місцевих.

Також у Токмаку росіяни "конфіскують" житло місцевих жителів без "документів" на право власності.

На окупованій частині Запорізької області війська РФ переобладнують житлові будинки під госпіталі. Це відбувається через брак місць у медустановах.