Окупанти за дев'ять днів знищили близько 180 тисяч тонн українського зерна, - МЗС

Росія за перші дев'ять днів після виходу із "зернової угоди" знищила 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України у Twitter.
У відомстві наголосили, що окупанти після виходу із "зернової угоди" здійснили ще одну серію воєнних злочинів.
За перші дев'ять днів вони:
"Ми повинні зупинити російські "голодні ігри" та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів російські окупанти посилили обстріли України. Основну масу ударів вони направили на південні регіони, зокрема порти.
Внаслідок ворожих атак було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та сховища із зерном.
Такі удари почалися відразу після того, як Росія вирішила не продовжувати свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяла Україні експортувати своє продовольство Чорним морем.
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