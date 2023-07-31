RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты за девять дней уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна, - МИД

Иллюстративное фото: оккупанты за девять дней уничтожили около 180 тысяч украинского зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия за первые девять дней после выхода из "зерновой сделки" уничтожила 180 тысяч тонн украинского зерна в результате обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что оккупанты после выхода из "зерновой сделки" совершили еще одну серию военных преступлений. 

За первые девять дней они:

  • повредили 26 объектов портовой инфраструктуры Украины;
  • повредили пять гражданских судов;
  • уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна. 

"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", - подчеркнули в ведомстве. 

Атаки россиян 

Напомним, в течение последних нескольких недель российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Основную массу ударов они направили на южные регионы, в том числе на порты. 

В результате вражеских атак были повреждены объекты портовой инфраструктуры и хранилища с зерном. 

Такие удары начали происходить сразу после того, как Россия решила не продлевать свое участие в "зерновой сделке", которая позволяла Украине экспортировать свое продовольствие по Черному морю. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская Федерациязерновой коридорВойна России против Украиныракетный удар