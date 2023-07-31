Оккупанты за девять дней уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна, - МИД

В ведомстве подчеркнули, что оккупанты после выхода из "зерновой сделки" совершили еще одну серию военных преступлений.

За первые девять дней они:

повредили 26 объектов портовой инфраструктуры Украины;

повредили пять гражданских судов;

уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна.

"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", - подчеркнули в ведомстве.

Атаки россиян

Напомним, в течение последних нескольких недель российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Основную массу ударов они направили на южные регионы, в том числе на порты.

В результате вражеских атак были повреждены объекты портовой инфраструктуры и хранилища с зерном.

Такие удары начали происходить сразу после того, как Россия решила не продлевать свое участие в "зерновой сделке", которая позволяла Украине экспортировать свое продовольствие по Черному морю.