Оккупанты за девять дней уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна, - МИД

Россия за первые девять дней после выхода из "зерновой сделки" уничтожила 180 тысяч тонн украинского зерна в результате обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
В ведомстве подчеркнули, что оккупанты после выхода из "зерновой сделки" совершили еще одну серию военных преступлений.
За первые девять дней они:
"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в течение последних нескольких недель российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Основную массу ударов они направили на южные регионы, в том числе на порты.
В результате вражеских атак были повреждены объекты портовой инфраструктуры и хранилища с зерном.
Такие удары начали происходить сразу после того, как Россия решила не продлевать свое участие в "зерновой сделке", которая позволяла Украине экспортировать свое продовольствие по Черному морю.
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