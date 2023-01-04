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Окупанти за день завдали 55 ударів по прикордонні Сумської області

Фото: Окупанти за день завдали 55 ударів по прикордонні Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 4 січня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Усього за день ворожі війська завдали 55 ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Протягом дня ворог завдав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах", - повідомив він.

Зокрема, російські війська обстріляли:

  • Краснопільську громаду. Ворог завдав ударів по прикордонню з мінометів (19 прильотів) і вдарили протитанковою керованою ракетою територією цієї громади.
  • Білопільську громаду із мінометів. Усього зафіксовано 18 прильотів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено електролінію.
  • Шалигинську громаду: зафіксовано один приліт ворожого артснаряду.
  • Зноб-Новгородську громаду із САУ. Зафіксовано чотири прильоти. Пошкоджено електролінію.
  • Середино-Будську громаду. З території РФ було 12 прильотів з артилерії по прикордонню.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали чотирьох ударів по прикордонних з РФ територіях Сумської області.

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Війна Росії проти УкраїниСумська область