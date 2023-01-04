Оккупанты за день нанесли 55 ударов по приграничью Сумской области
Фото: Оккупанты за день нанесли 55 ударов по приграничью Сумской области (Getty Images)
В среду, 4 января, российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего за день вражеские войска нанесли 55 ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
"В течение дня враг нанес 55 ударов по Краснопольской, Шалыгинской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах", - сообщил он.
В частности, российские войска обстреляли:
- Краснопольскую общину. Враг нанес удары по приграничью из минометов (19 прилетов) и ударили противотанковой управляемой ракетой по территории этой громады.
- Белопольскую общину из минометов. Всего зафиксировано 18 прилетов. В результате вражеского обстрела повреждена электролиния.
- Шалигинскую общину: зафиксирован один прилет вражеского артснаряда.
- Зноб-Новгородскую общину из САУ. Зафиксировано четыре прилета. Повреждена электролиния.
- Середино-Будскую общину. С территории РФ было 12 прилетов из артиллерии по приграничью.
Напомним, вчера оккупанты нанесли четыре удара по приграничным с РФ территориям Сумской области.
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