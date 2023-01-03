Росіяни вчергове обстріляли Сумську область з мінометів

Сьогодні, 3 грудня, за добу росіяни завдали 4 удари по прикордонним з РФ територіям Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Обійшлося без руйнувань та постраждалих", - додав Живицький.

Окупанти за добу обстріляли територію Середино-Будської громади. Станом на 21:30 було зафіксовано 4 "прильоти" з мінометів 120мм калібру.

Нагадаємо, 2 січня російські війська обстріляли чотири громади Сумської області та завдали 70 ударів. В наслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру та лінію електропередач.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у неділю, 1 січня, російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 114 ударів.

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