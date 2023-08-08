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Окупанти за день обстріляли 7 населених пунктів Сумської області: пошкоджено будинок

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Сумська область, Вівторок 08 серпня 2023 03:11
Окупанти за день обстріляли 7 населених пунктів Сумської області: пошкоджено будинок Фото: російські окупанти обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські військові продовжують обстрілювати територію Сумської області, і протягом понеділка під ворожі удари потрапили сім населених пунктів регіону в прикордонних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Так, за минулий день було зафіксовано 88 вибухів, а всього окупантами було здійснено 11 обстрілів. Противник бив по населених пунктах у 4 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській та Великописарівській.

Дані про атаки:

  • По території Краснопільської громади здійснено мінометний обстріл (32 вибухи).
  • По території Білопільської громади війська РФ били з гранатомета (27 вибухів) та міномета (2 вибухи).
  • Під мінометний (18 вибухів) та гранатометний (4 вибухи) потрапила також Середино-Будська громада. Внаслідок ворожих ударів було пошкоджено приватний житловий будинок.
  • По території Великописарівської громади окупанти вели обстріл із міномета (5 вибухів).

Російські обстріли Сумської області

Населені пункти Сумської області після звільнення регіону від російських окупантів майже щодня зазнають обстрілів. Війська РФ для ударів застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.

Зазначимо, що нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони від РФ.

Внаслідок російських мінометних обстрілів 5 серпня в Сумській області загинула одна людина.

Нагадаємо також, що наприкінці липня російські окупанти обстріляли місто Суми, вдаривши ракетою у навчальний заклад. Також через атаку пошкоджено сусідні будинки та гуртожитки. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а поранення отримали 20 людей.

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