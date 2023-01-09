Окупанти за день майже 100 разів обстріляли прикордоння Сумської області

У понеділок, 9 січня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу окупанти завдали 94 ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram.
"Протягом дня ворог наніс 94 удари по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах", - повідомив він.
Зокрема, росіяни обстріляли:
"У всіх випадках - без жертв та постраждалих", - додав Живицький.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали 144 ударів по прикордонні Сумської області.
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