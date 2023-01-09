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Окупанти за день майже 100 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Фото: Окупанти за день майже 100 разів обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 9 січня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу окупанти завдали 94 ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram.

"Протягом дня ворог наніс 94 удари по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах", - повідомив він.

Зокрема, росіяни обстріляли:

  • Шалигинську громаду з мінометів (10 прильотів) та зі ствольної артилерії (27 прильотів);
  • ️️Краснопільську громаду зі ствольної артилерії (12 прильотів) та з реактивної системи залпового вогню (23 прильоти);
  • скинули дві вибухівки із квадрокоптера на територію області;
  • Білопільську громаду з мінометів з території Росії (12 прильотів).
  • Юнаківську громаду також із міномета (8 прильотів).

"У всіх випадках - без жертв та постраждалих", - додав Живицький.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали 144 ударів по прикордонні Сумської області.

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