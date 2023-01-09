Оккупанты за день почти 100 раз обстреляли приграничье Сумской области

В понедельник, 9 января, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. За сутки оккупанты нанесли 94 удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"В течение дня враг нанес 94 удара по Шалигинской, Краснопольской, Белопольской и Юнаковской громадам", - сообщил он.
В частности, россияне обстреляли:
"Во всех случаях - без жертв и пострадавших", - добавил Живицкий.
Напомним, вчера российские войска нанесли 144 удара по приграничью Сумской области.
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