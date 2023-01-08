Окупанти за день завдали рекордну кількість ударів по Сумській області
За неділю, 8 січня, російські війська завдали 144 ударів по прикордонні Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"144 удари завдала російська армія протягом дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади", - повідомив він.
Зокрема, російські війська обстріляли:
- Есманьську громаду чотири рази з мінометів, "Града" та стовбурової артилерії. Загалом було 44 прильоти. В результаті значно пошкоджено чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб.
- Миропільську громаду з мінометів та артилерії. Усього зафіксовано 42 прильоти. Ворожі снаряди пошкодили п'ять житлових будинків та місцеву ферму.
- Новослобідську громаду з мінометів 120 мм калібру було 11 прильотів.
- Білопільську громаду з мінометів зафіксовано 29 прильотів. Вибухи зруйнували один житловий будинок.
- Хотинську громаду. Внаслідок цього 18 ворожих мін розірвалися на території області.
"У всіх випадках – без жертв та постраждалих", - повідомив Живицький.
Нагадаємо, 4 січня російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Усього за день ворожі війська завдали 55 ударів.
Також масований обстріл Сумської області було зафіксовано у ніч проти 3 січня.
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