Окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район: було поранено жінку

"Чотири рази протягом дня армія РФ обстріляла Нікопольщину. Постраждала літня жінка", - йдеться у повідомленні.

Окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській громадам та по самому Нікополю.

"Внаслідок обстрілів є постраждала - це пенсіонерка 1946 року народження. На щастя, її життю нічого не загрожує, вона лікується амбулаторно", - додав глава облради.

Лукашук повідомив, що в Червоногригорівській громаді постраждали зо два десятки приватних житлових будинків і господарських споруд, автівка, газогони та електромережі.