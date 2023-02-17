Оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский район: была ранена женщина

"Четыре раза в течение дня армия РФ обстреляла Никопольщину. Пострадала пожилая женщина", – говорится в сообщении.

Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой, Красногригорьевской общинам и по самому Никополю.

"В результате обстрелов есть пострадавшая - это пенсионерка 1946 года рождения. К счастью, ее жизни ничего не угрожает, она лечится амбулаторно", - добавил глава облсовета.

Лукашук сообщил, что в Красногригорьевской общине пострадали около двух десятков частных жилых домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопроводы и электросети.