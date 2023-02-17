Оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский район: была ранена женщина

В пятницу, 17 февраля, российские оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Четыре раза в течение дня армия РФ обстреляла Никопольщину. Пострадала пожилая женщина", – говорится в сообщении.
Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой, Красногригорьевской общинам и по самому Никополю.
"В результате обстрелов есть пострадавшая - это пенсионерка 1946 года рождения. К счастью, ее жизни ничего не угрожает, она лечится амбулаторно", - добавил глава облсовета.
Лукашук сообщил, что в Красногригорьевской общине пострадали около двух десятков частных жилых домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопроводы и электросети.
Напомним, что в четверг, 16 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по артиллерии. В результате пострадали частные дома.
В среду, 15 февраля, российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.