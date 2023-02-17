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Оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский район: была ранена женщина

Фото: Оккупанты четырежды обстреляли Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 17 февраля, российские оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Четыре раза в течение дня армия РФ обстреляла Никопольщину. Пострадала пожилая женщина", – говорится в сообщении.

Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой, Красногригорьевской общинам и по самому Никополю.

"В результате обстрелов есть пострадавшая - это пенсионерка 1946 года рождения. К счастью, ее жизни ничего не угрожает, она лечится амбулаторно", - добавил глава облсовета.

Лукашук сообщил, что в Красногригорьевской общине пострадали около двух десятков частных жилых домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопроводы и электросети.

Напомним, что в четверг, 16 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по артиллерии. В результате пострадали частные дома.

В среду, 15 февраля, российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.

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