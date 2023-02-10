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Окупанти в черговий раз обстріляли Чернігівську область

Фото: російські військові в черговий раз обстріляли територію Чернігівської області (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 лютого, військові Російської Федерації в черговий раз обстріляли Чернігівську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Сьогодні окупанти обстріляли дві територіальні громади Чернігівської області.

По селу Леонівка Семенівської громади було зафіксовано 5 приходів. За даними командування, ймовірно, росіяни для обстрілу використали 120 мм міномет.

Близько 16:15 повідомили ще про 4 приходи в районі села Хрінівка Сновської громади, з тієї ж зброї.

В ОК "Північ" заявили, що втрат серед особистого складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в команндуванні.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ обстріляли дві громади Сумської області.

Також окупанти сьогодні обстріляли енергетичний об’єкт у Криворізькому районі.Внаслідок ворожої атаки двоє працівників підприємства отримали поранення.

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