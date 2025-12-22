Окупанти через втрати техніки йдуть у штурми на конях (відео)

Українські захисники оприлюднили відео з дрона, на якому зафіксовано двох ворожих військових, які пересуваються верхи на конях.

"Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає - оператори дронів 5 штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль", - розповіли військові ЗСУ.