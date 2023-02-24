Окупанти в Чаплинці ввели цілодобову комендантську годину: перекидатимуть військову техніку

"У Чаплинці Херсонської області окупанти ввели цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі припускають, що такого заходу було вжито для перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для зміцнення лінії оборони.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ.

Крім того, росіяни у тимчасово окупованому Криму запустили масову кампанію зі збирання крові.

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