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Окупанти в Чаплинці ввели цілодобову комендантську годину: перекидатимуть військову техніку

Фото: Окупанти в Чаплинці ввели цілодобову комендантську годину (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованій Чаплинці російські війська ввели цілодобовий комендантський час. Він діятиме з 23 по 25 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"У Чаплинці Херсонської області окупанти ввели цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі припускають, що такого заходу було вжито для перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для зміцнення лінії оборони.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ.

Крім того, росіяни у тимчасово окупованому Криму запустили масову кампанію зі збирання крові.

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ЧаплинкаХерсонська областьВійна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ