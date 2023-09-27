Окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком

"В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону", - розповів він.

Андрющенко додав, що на практиці це означає не лише вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом.

Радник мера також нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи йде на захід через Розівку - Мелітополь до Криму та на північ в бік Донецька.

"Будівництво" окупантів у Маріуполі

Усі обіцянки окупантів щодо будь-якого будівництва щоразу закінчуються на рівні слів. Досить згадати розпіарену місцевими гауляйтерами так звану "концепцію" відновлення Маріуполя, яку загарбники розписали на 42 роки. Крім того, раніше окупанти почали будувати у Маріуполі військову базу, яку замаскували за обіцянками нового житла для мешканців Маріуполя. Звичайно, ніхто будувати житло не збирався.