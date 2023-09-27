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Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком

Фото: прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком строит РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже начали обустраивать железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону", - рассказал он.

 

Андрющенко добавил, что на практике это означает не только решение вопроса военной и гражданской логистики, но и снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Советник мэра также напомнил, что железнодорожное сообщение с Волоновахи идет на запад через Розовку - Мелитополь в Крым и на север в сторону Донецка.

"Строительство" оккупантов в Мариуполе

Все обещания оккупантов по поводу какого-либо строительства каждый раз заканчиваются на уровне слов. Достаточно вспомнить распиаренную местными гауляйтерами так называемую "концепцию" восстановления Мариуполя, которую захватчики расписали на 42 года. Кроме того, ранее оккупанты начали строить в Мариуполе военную базу, которую замаскипровали за обещаниями нового жилья для жителей Мариуполя. Естественно, никто строить жилье не собирался.

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Мариуполь