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Окупанти били по Херсону з артилерії та авіації: є поранені

Фото: окупанти били Херсоном з артилерії та авіації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора, 6 квітня, обстріляли Херсон із важкої артилерії та авіації 7 разів. Є влучання у житлові квартали міста, об'єкти критичної інфраструктури та територію парку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу окупантів семеро людей отримали поранення. Усього ж по території Херсонської області минулої доби противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів.

Раніше ми писали, що 6 квітня російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого постраждали семеро людей.

Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, російські військові обстріляли село Зміївка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 особи.

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