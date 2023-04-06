Росіяни обстріляли Херсонську область авіабомбами: поранено сім людей
У четвер, 6 квітня, російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого постраждало сім людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Росіяни атакують Херсонська область керованими авіабомбами. Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два - по Новобериславу та один - по Козацькому", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нині відомо про сім жителів Херсонської області, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.
"Детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється", - додав глава області.
Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, російські військові обстріляли село Зміївка у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало 4 людини.
Російські окупанти вчора вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона. Під ворожий обстріл потрапили два комунальних підприємства.
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