Росіяни обстріляли Херсонську область авіабомбами: поранено сім людей

У четвер, 6 квітня, російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого постраждало сім людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни атакують Херсонська область керованими авіабомбами. Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два - по Новобериславу та один - по Козацькому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині відомо про сім жителів Херсонської області, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

"Детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється", - додав глава області.