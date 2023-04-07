Оккупанты били по Херсону из артиллерии и авиации: есть раненые

Российские войска вчера, 6 апреля, обстреляли Херсон из тяжелой артиллерии и авиации 7 раз. Есть попадания в жилые кварталы города, объекты критической инфраструктуры и территорию парка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Сообщается, что в результате обстрелов оккупантов семь человек получили ранения. Всего же по территории Херсонской области за прошедшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 258 снарядов.

Ранее мы писали, что 6 апреля российские военные обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего пострадали семь человек.

Напомним, что в четверг, 6 апреля, российские военные обстреляли село Змиевка в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека.

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