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Окупанти беруть на роботу на ЗАЕС людей без освіти та досвіду, - Генштаб

Фото: Окупанти беруть на роботу на ЗАЕС людей без освіти та досвіду (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупанти беруть на роботу на Запорізьку атомну електростанцію людей без освіти та досвіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що у тимчасово окупованому Енергодарі росіяни продовжують чинити тиск на мирне населення.

"У Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що на ЗАЕС залишилося 4500 українського персоналу, де у мирний час працювало 11 тисяч співробітників.

Додамо, що військові РФ блокують ротації співробітників МАГАТЕ із Запорізькою АЕС, що є грубим порушенням міжнародних норм права.

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Запорізька АЕСЭнергодарВійна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ