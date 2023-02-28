Окупанти беруть на роботу на ЗАЕС людей без освіти та досвіду, - Генштаб

"Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що у тимчасово окупованому Енергодарі росіяни продовжують чинити тиск на мирне населення.

"У Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що на ЗАЕС залишилося 4500 українського персоналу, де у мирний час працювало 11 тисяч співробітників.

Додамо, що військові РФ блокують ротації співробітників МАГАТЕ із Запорізькою АЕС, що є грубим порушенням міжнародних норм права.

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