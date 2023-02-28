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Оккупанты берут на работу на ЗАЭС людей без образования и опыта, - Генштаб

Фото: Оккупанты берут на работу на ЗАЭС людей без образования и опыта (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты берут на работу на Запорожскую атомную электростанцию людей без образования и опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во временно оккупированном Энергодаре россияне продолжают оказывать давление на мирное население.

"В Энергодаре Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи теплоснабжения и горячей воды в дома", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что на ЗАЭС осталось 4500 украинского персонала, где в мирное время работало 11 тысяч сотрудников.

Добавим, что военные РФ блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ с Запорожской АЭС, что является грубым нарушением международных норм права.

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Запорожская АЭСЭнергодарВойна России против УкраиныГенштаб ВСУ