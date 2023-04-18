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Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський

Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія посилює обстріли артилерію та авіацією на Бахмутському напрямку. Окупанти перетворюють Бахмут на руїну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Він зазначив, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Російські війська зосереджують найбільші свої зусилля і намагються взяти місто під контроль будь-якою ціною.

"Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну", - зазначив генерал-полковник.

Сирський додав, що окупанти ведуть наступальні дії на кількох ділянках фронту. Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника перейти в атаку. Проте українські артилеристи зламали плани ворога. Тому росіяни втекли, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

На Лиманському напрямку російські спроби штурмів також були безуспішними через стійкість українських захисників.

Нагадаємо, прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті і зазначили, що росіяни змінюють тактику.

Всього за минулу добу наші військові відбили понад 70 атак окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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