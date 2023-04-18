Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський

Він зазначив, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Російські війська зосереджують найбільші свої зусилля і намагються взяти місто під контроль будь-якою ціною.

"Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну", - зазначив генерал-полковник.

Сирський додав, що окупанти ведуть наступальні дії на кількох ділянках фронту. Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника перейти в атаку. Проте українські артилеристи зламали плани ворога. Тому росіяни втекли, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

На Лиманському напрямку російські спроби штурмів також були безуспішними через стійкість українських захисників.

Нагадаємо, прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті і зазначили, що росіяни змінюють тактику.

Всього за минулу добу наші військові відбили понад 70 атак окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.