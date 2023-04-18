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Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия усиливает обстрелы артиллерией и авиацией на Бахмутском направлении. Оккупанты превращают Бахмут в руину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Он отметил, что Бахмут остается эпицентром боевых действий. Российские войска сосредотачивают наибольшие усилия и пытаются взять город под контроль любой ценой.

"Пока враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руину", - отметил генерал-полковник.

Сырский добавил, что оккупанты ведут наступательные действия на нескольких участках фронта. Так, на Купянском направлении были попытки противника перейти в атаку. Однако украинские артиллеристы сломали планы врага. Поэтому россияне сбежали, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку.

На Лиманском направлении российские попытки штурмов также были безуспешными из-за стойкости украинских защитников.

Напомним, пограничники показали уличные бои в Бахмуте и отметили, что россияне меняют тактику.

Всего за минувшие сутки наши военные отразили более 70 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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