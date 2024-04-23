Окупанти б'ють по Харкову: у місті пролунав вибух

Російські окупанти сьогодні, 23 квітня, завдають ударів по Харкову. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram, мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Знаходьтеся в укриттях! Окупанти знову завдають ударів", - написав Синєгубов. У свою чергу Терехов зазначив, що у місті чули один вибух. При цьому у Повітряних силах попереджали, що в областях, де оголошено тривогу, є загроза ударів балістикою.