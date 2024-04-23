Оккупанты бьют по Харькову: в городе прозвучал взрыв

Российские оккупанты сегодня, 23 апреля, наносят удары по Харькову. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram , мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

При этом в Воздушных силах предупреждали, что в областях, где объявлена тревога, есть угроза ударов баллистикой.

В свою очередь Терехов отметил, что в городе слышали один взрыв.

"Находитесь в укрытиях! Оккупанты снова наносят удары", - написал Синегубов.

Обстрелы Харькова

Напомним, Харьков является одной из главных целей российских ударов. Враги используют для атак на город большое количество вооружения, поскольку он расположен недалеко от границы с РФ.

В частности, вчера, 22 апреля, российские террористы ударили по Харькову управляемой авиационной ракетой Х-59. Она попала по харьковской телевышке.

В результате атаки этот объект телевизионной инфраструктуры города был сильно поврежден. Полицейские уже показали фото, на которых можно заметить последствия удара.

После российского обстрела в городе пропал телевизионный сигнал.

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