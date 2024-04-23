ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты бьют по Харькову: в городе прозвучал взрыв

Харьков, Вторник 23 апреля 2024 17:36
UA EN RU
Оккупанты бьют по Харькову: в городе прозвучал взрыв Иллюстративное фото: жители Харькова услышали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 апреля, наносят удары по Харькову. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram, мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Находитесь в укрытиях! Оккупанты снова наносят удары", - написал Синегубов.

В свою очередь Терехов отметил, что в городе слышали один взрыв.

При этом в Воздушных силах предупреждали, что в областях, где объявлена тревога, есть угроза ударов баллистикой.

Обстрелы Харькова

Напомним, Харьков является одной из главных целей российских ударов. Враги используют для атак на город большое количество вооружения, поскольку он расположен недалеко от границы с РФ.

В частности, вчера, 22 апреля, российские террористы ударили по Харькову управляемой авиационной ракетой Х-59. Она попала по харьковской телевышке.

В результате атаки этот объект телевизионной инфраструктуры города был сильно поврежден. Полицейские уже показали фото, на которых можно заметить последствия удара.

После российского обстрела в городе пропал телевизионный сигнал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога Ракетный удар
NEWS
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится