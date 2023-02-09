Окупанти атакують Запоріжжя. Мешканців просять залишатись в укриттях
У четвер, 9 лютого, російські окупанти влаштували чергову атаку на Запоріжжі. У регіоні оголошено повітряну тривогу, мешканців просять не виходити з укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
"Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях! Ворог вчергове намагається атакувати", - йдеться в повідомленні.
В ОВА звернулись до мешканців міста з проханням не розповсюджувати фото-, відео-, матеріали.
"Не допомагайте ворожим та диверсійним силам орієнтуватися на наших рідних просторах", - додали в адміністрації.
Як повідомлялося, у п'ятницю, 27 січня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.
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