Окупанти атакують Запоріжжя. Мешканців просять залишатись в укриттях

У четвер, 9 лютого, російські окупанти влаштували чергову атаку на Запоріжжі. У регіоні оголошено повітряну тривогу, мешканців просять не виходити з укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

"Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях! Ворог вчергове намагається атакувати", - йдеться в повідомленні.

В ОВА звернулись до мешканців міста з проханням не розповсюджувати фото-, відео-, матеріали.

"Не допомагайте ворожим та диверсійним силам орієнтуватися на наших рідних просторах", - додали в адміністрації.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 27 січня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.