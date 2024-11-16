Окупанти атакують Україну "Шахедами": в яких областях загроза ударів

За даними військових, ближче до одинадцятої години вечора ворожі ударні безпілотники фіксувалися на межі Черкаської та Київської областей, й БПЛА противника рухалися на південний захід.

Крім того, російський ударний безпілотник був помічений на півночі Полтавської області, й він прямував у бік Черкаської області.

А перед тим дрони-камікадзе ворога фіксувалися у Сумській області. Також військові повідомляли про групу безпілотників противника на півночі Полтавської області.

О 23.52 у Повітряних силах розповіли, що дрони-камікадзе ворога фіксуються на півдні Сумської області, на межі Сумської та Полтавської областей, та на півдні Київської області.

Повідомляється, що БПЛА противника рухаються у бік Харківської, Черкаської та Вінницької областей.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так: