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Окупанти атакують Україну "Шахедами": в яких областях загроза ударів

Фото: повітряна тривога оголошена в кількох областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники ввечері 16 листопада запустили кілька груп дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки по Україні. У низці областей була оголошена тривога через загрозу ударів "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військових, ближче до одинадцятої години вечора ворожі ударні безпілотники фіксувалися на межі Черкаської та Київської областей, й БПЛА противника рухалися на південний захід.

Крім того, російський ударний безпілотник був помічений на півночі Полтавської області, й він прямував у бік Черкаської області.

А перед тим дрони-камікадзе ворога фіксувалися у Сумській області. Також військові повідомляли про групу безпілотників противника на півночі Полтавської області.

О 23.52 у Повітряних силах розповіли, що дрони-камікадзе ворога фіксуються на півдні Сумської області, на межі Сумської та Полтавської областей, та на півдні Київської області.

Повідомляється, що БПЛА противника рухаються у бік Харківської, Черкаської та Вінницької областей.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Раніше повідомлялося, що минулої ночі російські окупанти при повітряній атаці по Україні застосували для ударів 83 дрони та ракету С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 53 ворожі безпілотники.

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 російських БПЛА були локаційно втрачені у різних регіонах України.

Додамо, під час дронової атаки противника у ніч проти 16 листопада у Києві та області лунали вибухи - у столиці та столичному регіоні працювали сили ППО. Пізніше стало відомо, що уламки дронів, що впали, пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі Києва.

Також повідомлялося, що в повітряному просторі навколо Києва було збито до 10 ударних безпілотників окупантів.

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Повітряна тривогаАтака дронів