Окупанти атакують в напрямку Греківки та штурмують Серебрянський ліс (відео)
Окупанти щодня атакують в напрямку Греківки. Крім того, росіяни постійно штурмують позиції українських військових у Серебрянському лісі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора, Telegram-канал Нацгвардії.
"Противник щодня атакує в напрямку Греківки, намагаючись витіснити Сили оборони із зайнятих позицій. Також росіяни провели штурмові дії у Серебрянському лісі", - розповів Лисогор.
За даними голови ОВА, українські військові стримують ворога.
"З артилерії та з безпілотників загарбники обстрілюють населені пункти, логістичні шляхи та укріплення українських військових", - додав він.
Бої у Серебрянському лісі
Бійці Нацгвардії бригади "Буревій" показали, як українська БМП пробирається крізь Серебрянський ліс, щоб виїхати на закриту позицію.
"Протягом години машина ковзає між стовбурами дерев. Тиша навколо лише на мить. Лунає наказ, машина вібрує, відлуння пострілів відбивається від землі, вбиваючи тишу і знищуючи ворожі укриття та позиції", - розповіли військові, показавши відповідні кадри.
Ситуація в Луганській області
Російські війська намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони вже припинили називати конкретні дати.
Зокрема, в Луганській області ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога, попри окупацію більшої частини території регіону.
Греківка - село у Сватівському районі Луганської області. Додамо, що раніше повідомлялось, що російські військові облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області. Цю територію використовують для навчань.
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