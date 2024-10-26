Окупанти атакують в напрямку Греківки та штурмують Серебрянський ліс (відео)

Окупанти щодня атакують в напрямку Греківки. Крім того, росіяни постійно штурмують позиції українських військових у Серебрянському лісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора, Telegram-канал Нацгвардії.

"Протягом години машина ковзає між стовбурами дерев. Тиша навколо лише на мить. Лунає наказ, машина вібрує, відлуння пострілів відбивається від землі, вбиваючи тишу і знищуючи ворожі укриття та позиції", - розповіли військові, показавши відповідні кадри.

Бійці Нацгвардії бригади "Буревій" показали, як українська БМП пробирається крізь Серебрянський ліс, щоб виїхати на закриту позицію.

"З артилерії та з безпілотників загарбники обстрілюють населені пункти, логістичні шляхи та укріплення українських військових", - додав він.

"Противник щодня атакує в напрямку Греківки, намагаючись витіснити Сили оборони із зайнятих позицій. Також росіяни провели штурмові дії у Серебрянському лісі", - розповів Лисогор.

Ситуація в Луганській області

Російські війська намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони вже припинили називати конкретні дати.

Зокрема, в Луганській області ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога, попри окупацію більшої частини території регіону.

Греківка - село у Сватівському районі Луганської області. Додамо, що раніше повідомлялось, що російські військові облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області. Цю територію використовують для навчань.

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