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Оккупанты атакуют Бахмут и Угледар, чтобы отсрочить наступление ВСУ, - разведка

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Украина, Среда 15 февраля 2023 09:48
Оккупанты атакуют Бахмут и Угледар, чтобы отсрочить наступление ВСУ, - разведка Фото: оккупанты атакуют Бахмут и Угледар, чтобы отсрочить наступление ВСУ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление украинских войск. Но как бы враг не старался, наступление ВСУ неизбежно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова.

По его словам, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и операции по освобождению наших территорий неизбежны. Украинские вооруженные силы готовятся, и этот план будет претворен в жизнь.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", - сказал он.

Разведчик добавил, что активизацию российских оккупантов не следует сравнивать с полномасштабным вторжением, которое произошло в начале 2022 года.

"Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не означает, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК", - добавил представитель военной. разведки Украины.

Как сообщалось, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои продолжаются на Донбассе.

Напомним, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, поскольку Россия начала новое наступление на Донбассе.

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