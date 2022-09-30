Оккупанты атаковали Запорожье: работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Глава ОВА призвал соблюдать правила воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Старух указал, что в границах Запорожья "прилетов" нет. Однако есть риск повторных атак.

Напомним, вечером 29 сентября в Одессе и Николаеве были слышны звуки взрывов. В городах объявляли воздушную тревогу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.