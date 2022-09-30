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Оккупанты атаковали Запорожье: работает ПВО

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Запорожье, Пятница 30 сентября 2022 00:01
Оккупанты атаковали Запорожье: работает ПВО Фото: Оккупанты атаковали Запорожье (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 29 сентября атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг атакует областной центр! Громкий грохот - это работает противовоздушная оборона!" - отметил чиновник.

Старух указал, что в границах Запорожья "прилетов" нет. Однако есть риск повторных атак.

Глава ОВА призвал соблюдать правила воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, вечером 29 сентября в Одессе и Николаеве были слышны звуки взрывов. В городах объявляли воздушную тревогу.

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