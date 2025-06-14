Окупанти атакували Запоріжжя: у місті щонайменше п'ять "прильотів"

Вибухи в Запорізькій області

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що 14 червня вночі в Запорізькій області пролунали вибухи.

При цьому Повітряні сили ЗСУ попереджали, що для Запоріжжя є загроза дронів.

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