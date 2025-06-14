Окупанти атакували Запоріжжя: у місті щонайменше п'ять "прильотів"

Російські окупанти в ніч на 14 червня вдарили по Запоріжжю дронами. Унаслідок цього почалися пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.
"Ворог атакує Запоріжжя. У місті сталося кілька загорянь", - написав він.
За словами Федорова, загроза атак залишається. Тому до завершення тривоги потрібно перебувати в безпечних місцях.
Пізніше глава ОВА уточнив, що по Запоріжжю було завдано щонайменше п'ять ударів.
"Пошкоджено машини та цивільну інфраструктуру. Сталися пожежі", - додав він.
Федоров зазначив, що на місцях працюють екстрені служби.
Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що 14 червня вночі в Запорізькій області пролунали вибухи.
При цьому Повітряні сили ЗСУ попереджали, що для Запоріжжя є загроза дронів.
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