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Оккупанты атаковали Запорожье: в городе как минимум пять "прилетов"

Иллюстративное фото: россияне ударили по Запорожью (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в ночь на 14 июня ударили по Запорожью дронами. В результате этого начались пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

"Враг атакует Запорожье. В городе произошло несколько возгораний", - написал он. 

По словам Федорова, угроза атак остается. Поэтому до завершения тревоги нужно находиться в безопасных местах. 

Позже глава ОВА уточнил, что по Запорожью было нанесено как минимум пять ударов. 

"Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары", - добавил он. 

Федоров отметил, что на местах работают экстренные службы. 

Взрывы в Запорожской области

Напомним, ранее Федоров заявлял, что 14 июня ночью в Запорожской области раздались взрывы.

При этом Воздушные силы ВСУ предупреждали, что для Запорожья есть угроза дронов.

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ЗапорожьеПожарВойна в УкраинеАтака дронов