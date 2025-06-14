Оккупанты атаковали Запорожье: в городе как минимум пять "прилетов"

"Враг атакует Запорожье. В городе произошло несколько возгораний", - написал он.

По словам Федорова, угроза атак остается. Поэтому до завершения тревоги нужно находиться в безопасных местах.

Позже глава ОВА уточнил, что по Запорожью было нанесено как минимум пять ударов.

"Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары", - добавил он.

Федоров отметил, что на местах работают экстренные службы.