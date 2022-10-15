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Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе: начался пожар

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Запорожье, Суббота 15 октября 2022 01:00
Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе: начался пожар Фото: Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 15 октября нанесли удар по Запорожью. Противник обстрелял город дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", - отметил чиновник.

Куртеев указал, что в настоящее время информация о пострадавших - уточняется.

К слову, Суспильне писало, что около 00:35 в центре Запорожья местные жители слышали звуки взрывов.

Напомним, в Кривом Роге и Никополе вечером 14 октября раздались взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

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Запорожье Война России против Украины
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