Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе: начался пожар

Российские оккупанты в ночь на 15 октября нанесли удар по Запорожью. Противник обстрелял город дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", - отметил чиновник. Куртеев указал, что в настоящее время информация о пострадавших - уточняется. К слову, Суспильне писало, что около 00:35 в центре Запорожья местные жители слышали звуки взрывов.