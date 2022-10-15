Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе: начался пожар
Фото: Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупанты в ночь на 15 октября нанесли удар по Запорожью. Противник обстрелял город дронами-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", - отметил чиновник.
Куртеев указал, что в настоящее время информация о пострадавших - уточняется.
К слову, Суспильне писало, что около 00:35 в центре Запорожья местные жители слышали звуки взрывов.
Напомним, в Кривом Роге и Никополе вечером 14 октября раздались взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
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