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У Кривому Розі та Нікополі чутно звуки вибухів: оголошена повітряна тривога

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Субота 15 жовтня 2022 00:05
У Кривому Розі та Нікополі чутно звуки вибухів: оголошена повітряна тривога Фото: У Кривому Розі та Нікополі чутно звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Кривому Розі ввечері 14 жовтня пролунали вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місевий Telegram-канал "Перший Міський. Кривий Ріг".

За даними ЗМІ, у місті чули звуки, схожі на вибухи, близько 23:53 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Своєю чергою Telegram-канал "Дніпро обласний" поінформував про серію вибухів у Нікополі. До цього там вказували, що було зафіксовано запуск РСЗВ у напрямку Нікополь-Марганець.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, вдень 14 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. У місті зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".

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