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Окупанти атакували Україну цієї ночі ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі російські загарбники для повітряних ударів по Україні застосували ракети та ударні безпілотники. Силами та засобами ППО ЗСУ майже чотири десятки БПЛА ворога було збито над 9 областями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.

Російські повітряні атаки

Зазначається, що росармія у ніч проти 6 листопада запустила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-31П для ударів по Одеській області. Запуск здійснювався з акваторії Чорного моря

Крім того, противник запустив по Україні загалом 63 ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Запуск - із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (у Росії) та з Чауда (окупований Крим).

Робота ППО

У відбиття російської повітряної атаки були залучені:

  • зенітні ракетні війська,
  • авіація,
  • підрозділи РЕБ,
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що відомо про збиття

У командуванні Повітряних сил розповіли, що станом на 07.30 підтверджено збиття 38 БПЛА противника над територіями дев'яти областей, а саме:

  • у Одеській,
  • Миколаївській,
  • Київській,
  • Сумській,
  • Кіровоградській,
  • Житомирській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Запорізькій областях. 

Військові додали, що 20 ворожих безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України. Крім того, ще 2 російські БПЛА досі перебувають в повітряному просторі країни, й робота ППО триває.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 5 листопада був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки.

Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Крім того, тривога була й у Києві цієї ночі.

Додамо, що ворожі безпілотники також збивали у Київській області, де тривала робота ППО через фіксацію "Шахедів".

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ППОРакетний ударАтака дронів