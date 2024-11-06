Оккупанты атаковали Украину этой ночью ракетами и дронами: как отработала ПВО

Этой ночью российские захватчики для воздушных ударов по Украине применили ракеты и ударные беспилотники. Силами и средствами ПВО ВСУ почти четыре десятка БПЛА врага были сбиты над 9 областями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Российские воздушные атаки

Отмечается, что в росармия в ночь на 6 ноября запустила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П для ударов по Одесской области. Запуск осуществлялся из акватории Черного моря

Кроме того, противник запустил по Украине всего 63 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Запуск - с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел (в России) и Чауда (оккупированный Крым).

Работа ПВО

К отражению российской воздушной атаки были привлечены:

зенитные ракетные войска,

авиация,

подразделы РЭБ,

мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что известно о сбитиях

В командовании Воздушных сил рассказали, что по состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38 БПЛА противника над территориями девяти областей, а именно:

в Одесской,

Николаевской,

Киевской,

Сумской,

Кировоградской,

Житомирской,

Черкасской,

Черниговской,

Запорожской области.

Военные добавили, что 20 вражеских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Кроме того, еще 2 российских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве страны, и работа ПВО продолжается.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 5 ноября был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки.

Так, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревога была и в Киеве этой ночью.

Добавим, что вражеские беспилотники также сбивали в Киевской области, где продолжалась работа ПВО из-за фиксации "Шахедов".