Оккупанты атаковали Украину этой ночью ракетами и дронами: как отработала ПВО
Этой ночью российские захватчики для воздушных ударов по Украине применили ракеты и ударные беспилотники. Силами и средствами ПВО ВСУ почти четыре десятка БПЛА врага были сбиты над 9 областями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Российские воздушные атаки
Отмечается, что в росармия в ночь на 6 ноября запустила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П для ударов по Одесской области. Запуск осуществлялся из акватории Черного моря
Кроме того, противник запустил по Украине всего 63 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Запуск - с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел (в России) и Чауда (оккупированный Крым).
Работа ПВО
К отражению российской воздушной атаки были привлечены:
- зенитные ракетные войска,
- авиация,
- подразделы РЭБ,
- мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что известно о сбитиях
В командовании Воздушных сил рассказали, что по состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38 БПЛА противника над территориями девяти областей, а именно:
- в Одесской,
- Николаевской,
- Киевской,
- Сумской,
- Кировоградской,
- Житомирской,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Запорожской области.
Военные добавили, что 20 вражеских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Кроме того, еще 2 российских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве страны, и работа ПВО продолжается.
Атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что вечером 5 ноября был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки.
Так, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревога была и в Киеве этой ночью.
Добавим, что вражеские беспилотники также сбивали в Киевской области, где продолжалась работа ПВО из-за фиксации "Шахедов".
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