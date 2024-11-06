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Оккупанты атаковали Украину этой ночью ракетами и дронами: как отработала ПВО

Среда 06 ноября 2024 07:56
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Оккупанты атаковали Украину этой ночью ракетами и дронами: как отработала ПВО Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью российские захватчики для воздушных ударов по Украине применили ракеты и ударные беспилотники. Силами и средствами ПВО ВСУ почти четыре десятка БПЛА врага были сбиты над 9 областями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Российские воздушные атаки

Отмечается, что в росармия в ночь на 6 ноября запустила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П для ударов по Одесской области. Запуск осуществлялся из акватории Черного моря

Кроме того, противник запустил по Украине всего 63 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Запуск - с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел (в России) и Чауда (оккупированный Крым).

Работа ПВО

К отражению российской воздушной атаки были привлечены:

  • зенитные ракетные войска,
  • авиация,
  • подразделы РЭБ,
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что известно о сбитиях

В командовании Воздушных сил рассказали, что по состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38 БПЛА противника над территориями девяти областей, а именно:

  • в Одесской,
  • Николаевской,
  • Киевской,
  • Сумской,
  • Кировоградской,
  • Житомирской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Запорожской области.

Военные добавили, что 20 вражеских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Кроме того, еще 2 российских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве страны, и работа ПВО продолжается.

Оккупанты атаковали Украину этой ночью ракетами и дронами: как отработала ПВО

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 5 ноября был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки.

Так, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревога была и в Киеве этой ночью.

Добавим, что вражеские беспилотники также сбивали в Киевской области, где продолжалась работа ПВО из-за фиксации "Шахедов".

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