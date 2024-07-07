Окупанти атакували Україну дронами та "Іскандерами": як відпрацювала ППО

Атака РФ по Україні

Росія постійно атакує Україну дронами та ракетами, зокрема "Іскандерами". Минула ніч не стала винятком.

Так, вибухи лунали у Павлограді. Пізніше стало відомо, що росіяни завдали по Павлограду удару ракетами. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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