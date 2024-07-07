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Окупанти атакували Україну дронами та "Іскандерами": як відпрацювала ППО

Фото: ППО не збила дві ракети "Іскандер-М" під час атаки РФ по Україні 7 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову атакували Україну дронами та ракетами 7 липня. ППО збила всі "шахеди", ракети "Іскандер-М" збити не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 7 липня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області", - розповів він.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів".

Ворожі цілі були уражені у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Атака РФ по Україні

Росія постійно атакує Україну дронами та ракетами, зокрема "Іскандерами". Минула ніч не стала винятком.

Так, вибухи лунали у Павлограді. Пізніше стало відомо, що росіяни завдали по Павлограду удару ракетами. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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