Оккупанты атаковали Украину дронами и "Искандерами": как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

Россия постоянно атакует Украину дронами и ракетами, в частности "Искандерами". Прошедшая ночь не стала исключением.

Так, взрывы гремели в Павлограде. Позже стало известно, что россияне нанесли по Павлограду удар ракетами. К счастью, обошлось без пострадавших.

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